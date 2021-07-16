Сель сошел в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сель сошел в Кербулакском районе Алматинской области из-за проливного дождя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что 14 июля в период с 16.00 по 17.00 часов, в Коксуском сельском округе Кербулакского района Алматинской области, в ущелье Коксу сошел грязевой поток со склона гор из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и града. Результатом стали грязе-каменные отложения на грунтовой дороге (500 метров), ведущей к кордону №1 Коксуского лесничества.

«На сегодняшней день потока воды не имеется, расчистка грунтовой дороги произведена. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Сообщения по данному случаю на телефоны 101, 112, а также в местные исполнительные органы не поступало», - ответили в ДЧС.

Департамент по ЧС Алматинской области в последние дни практическии ежедневно распространяет штормовые предупреждения о том, что на территории Алматинской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер и град. В связи этим имеется угроза прохождения склоновых стоков и подъем уровня воды в реках.

Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и на 15-17 июля, в связи с чем ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.