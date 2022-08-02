2 Августа 2022 13:12

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 27 августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В ярмарках, которые пройдут в столице, примут участие производители из 13 областей.

Ярмарка проводится еженедельно по субботам и воскресеньям на территории парковки стадиона «Астана-Арена» с 9:00 до 18:00 часов.

№ Регион Дата проведения Место проведения 1 Туркестанская область 27-28 августа На территории парковки стадиона Астана-Арена, пр-т Туран 48 2 Жамбылская область 3-4 сентября 3 Кызылординская область 10-11 сентября 4 Алматинская область 17-18 сентября 5 Западно-Казахстанская область 24-25 сентября 6 Атырауская область 1-2 Октября 7 Актюбинская область 8-9 октября 8 Восточно-Казахстанская область 15-16 октября 9 Карагандинская область 22-23 октября 10 Павлодарская область 29-30 октября 11 Костанайская область 5-6 ноября 12 Северо-Казахстанская область 12-13 ноября 13 Акмолинская область 19-20 ноября



