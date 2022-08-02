Сельскохозяйственные ярмарки будут проводить с 27 августа в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 27 августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
В ярмарках, которые пройдут в столице, примут участие производители из 13 областей.
Ярмарка проводится еженедельно по субботам и воскресеньям на территории парковки стадиона «Астана-Арена» с 9:00 до 18:00 часов.
№
Регион
Дата проведения
Место проведения
1
Туркестанская область
27-28 августа
На территории парковки стадиона Астана-Арена, пр-т Туран 48
2
Жамбылская область
3-4 сентября
3
Кызылординская область
10-11 сентября
4
Алматинская область
17-18 сентября
5
Западно-Казахстанская область
24-25 сентября
6
Атырауская область
1-2 Октября
7
Актюбинская область
8-9 октября
8
Восточно-Казахстанская область
15-16 октября
9
Карагандинская область
22-23 октября
10
Павлодарская область
29-30 октября
11
Костанайская область
5-6 ноября
12
Северо-Казахстанская область
12-13 ноября
13
Акмолинская область
19-20 ноября