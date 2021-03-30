Сельскохозяйственные культуры планируется разместить на 22,8 млн гектаров - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства озвучили прогнозную структуру посевных площадей сельхозкультур на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров, что на 186,6 тысяч гектаров, или 0,8% больше, чем в 2020 году, в том числе зерновые и зернобобовые на 15,8 млн гектаров. Прогнозируемая площадь масличных культур составляет 3 млн гектаров, что больше уровня прошлого года на 63 тысячи гектаров, кормовых культур – 3,4 млн гектаов. Площадь овощебахчевых культур на 16 тыс. гектаров больше предыдущего года и составит 280 тыс гектаров», - сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Он проинформировал, что было проведено совещание с участием акиматов областей и финансовых институтов по вопросу подготовки к проведению весенне-полевых работ, на котором было отмечено недостаточное внимание местными исполнительными органами вопросу увеличения площадей социально-значимых культур.

«По итогам совещания в целях увеличения объемов производства значимых для населения культур в областные акиматы были направлены письма о необходимости увеличения площадей гречихи, картофеля. Так, местным исполнительным органам рекомендовано расширить площади гречихи до 103 тыс. гектаров вместо 89 тыс. гектаров ранее запланированных, картофеля – до 209 тыс. гектаров вместо 197 тыс. гектаров.

По данным министра, по состоянию на 29 марта, посев сельскохозяйственных культур ведется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.