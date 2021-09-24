Сельскохозяйственную ярмарку проведут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске возобновляют проведение по выходным дням сельскохозяйственных ярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети аким города Булат Жумабеков написал, что участие в ярмарке, которая пройдет 25 сентября, примут все районы области.

«В ассортименте товаров, представленных на ярмарке, более 100 наименований продукции по ценам ниже рыночных. Среди них сельскохозяйственная продукция, в том числе картофель, овощи, и грубые корма: сено, солома. Производителями города будут представлены продукты питания и производство меда. Приглашаем всех желающих принять участие в сельскохозяйственной ярмарке», - написал Б. Жумабеков.

Ярмарка будет проходить на улице М.Жумабаева с 10.00 часов.

В городском акимате жителей Петропавловска уже предупредили об ограничении движения на участке от улицы Интернациональной до улицы Пионерской 24-го и 25-го сентября. Улица Абая будет открыта.