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    16:21, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сельскохозяйственную ярмарку проведут в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске возобновляют проведение по выходным дням сельскохозяйственных ярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети аким города Булат Жумабеков написал, что участие в ярмарке, которая пройдет 25 сентября, примут все районы области.

    «В ассортименте товаров, представленных на ярмарке, более 100 наименований продукции по ценам ниже рыночных. Среди них сельскохозяйственная продукция, в том числе картофель, овощи, и грубые корма: сено, солома. Производителями города будут представлены продукты питания и производство меда. Приглашаем всех желающих принять участие в сельскохозяйственной ярмарке», - написал Б. Жумабеков.

    Ярмарка будет проходить на улице М.Жумабаева с 10.00 часов.

    В городском акимате жителей Петропавловска уже предупредили об ограничении движения на участке от улицы Интернациональной до улицы Пионерской 24-го и 25-го сентября. Улица Абая будет открыта.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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