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    12:42, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Сельскохозяйственную перепись проведут в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вызывают вопросы методики формирования показателей отрасли сельского хозяйства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, расходятся данные в официальных источниках в среднем на 20%. Именно для решения этой проблемы должна быть проведена сельскохозяйственная перепись. Следует также отметить, что в Казахстане имеется значительный потенциал развития переработки шерсти и кожи», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что вместо того, чтобы производить продукцию с более высоким переделом, мы экспортируем сырье по низкой цене.

    «Это серьезные проблемные вопросы, к решению которых надо подходить системно. В этой связи, хочу отметить следующее. Первое. Местным исполнительным органам необходимо обеспечить расширение доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях. Также надо повысить продуктивность пастбищных угодий», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также отметил, что Министерству сельского хозяйства следует разработать Дорожную карту реформирования системы ветеринарии с учетом передового международного опыта, в том числе с учетом цифровизации.

    «Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать Дорожную карту по проведению сельскохозяйственной переписи, в том числе модернизации информационных систем. Подготовительную работу к переписи надо начинать уже в этом году», -поручил Алихан Смаилов.


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