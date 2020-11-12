Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 14 и 15 ноября каждые выходные в ТД «Аспан Базар» (Кошкарбаева, 37) будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки с участием производителей Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Крестьянские хозяйства из регионов предложат жителям Нур-Султана расширенный ассортимент продуктов питания по приемлемым ценам. К примеру, цены на картофель и морковь – 100 тенге, лук и капуста – 80 тенге.

Крестьянские хозяйства и ТОО «Бакара» Акмолинской области представят мясо говядины по цене 1750 тенге за килограмм.

Конину по цене от 1900 тенге и баранину от 1700 тенге привезут из Восточно- Казахстанской области.

Бакалейную продукцию представят Акмолинская и Карагандинская области.

Ярмарка будет проходить еженедельно каждую субботу и воскресенье. Посетителям необходимо строго соблюдать санитарные нормы.