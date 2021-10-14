Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 октября в Нур-Султане возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» проведут сельскохозяйственную ярмарку с участием сельхозпредприятий Костанайской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В течение двух дней свою продукцию в столице реализуют свыше 50 предприятий из 14 районов и 3 городов области. В том числе: Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Карабалыкский, Карасуский, Камыстинский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Федоровский, Узункольский районы и города Аркалык, Рудный, Костанай.

Предприятиями области будет выставлено на продажу более 100 наименований продукции в объеме 270 тонн: мясо всех видов 50 тонн, молочная продукция – 31 тонна, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты – 20 тонн, крупы и макаронные изделия - 27 тонн, картофель и овощи – 60 тонн, мука – 20 тонн.

Также в ассортимент реализуемой продукции входят хлебобулочные, кондитерские изделия, мед и другие.

На ярмарке будут представлены молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами, такие как ТОО «Милх», ТОО «ДЕП», ТОО «Лидер -2010», АО «Баян Сулу», КХ «Тэрра», ТОО «Промбаза 7», ТОО «Торгай Ет» и другие.

Напомним, цены будут традиционно ниже рыночных на 10-15%. Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.

В столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской и Мангистауской областей.В течение двух дней свою продукцию в столице реализуют свыше 50 предприятий из 14 районов и 3 городов области. В том числе: Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Карабалыкский, Карасуский, Камыстинский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Федоровский, Узункольский районы и города Аркалык, Рудный, Костанай.

Предприятиями области будет выставлено на продажу более 100 наименований продукции в объеме 270 тонн: мясо всех видов 50 тонн, молочная продукция – 31 тонна, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты – 20 тонн, крупы и макаронные изделия - 27 тонн, картофель и овощи – 60 тонн, мука – 20 тонн.

Также в ассортимент реализуемой продукции входят хлебобулочные, кондитерские изделия, мед и другие.

На ярмарке будут представлены молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами, такие как ТОО «Милх», ТОО «ДЕП», ТОО «Лидер -2010», АО «Баян Сулу», КХ «Тэрра», ТОО «Промбаза 7», ТОО «Торгай Ет» и другие.

Напомним, цены будут традиционно ниже рыночных на 10-15%. Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.

В столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской и Мангистауской областей.