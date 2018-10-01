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Сельского акима в СКО наказали за получение взятки
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области наказали сельского акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, аким Прибрежного сельского округа Кызылжарского района потребовал вознаграждение от местного предпринимателя.
Досудебным расследованием установлено, что в конце марта предприниматель обратился к акиму Прибрежного сельского округа с намерением получить земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности.
«Сотрудник акимата достоверно знал о том, что, согласно своим должностным полномочиям, он не вправе предоставлять предпринимателю право временного возмездного землепользования земельным участком. Предоставление такого права входит в компетенцию районной земельной комиссии. Воспользовавшись служебным положением, он способствовал предпринимателю в получении права на земельный участок. Из личной корыстной заинтересованности потребовал от предпринимателя передачи ему денежных средств», - рассказали в пресс-службе.
Решением суда госслужащий был оштрафован в 50-ти кратном размере суммы взятки.
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