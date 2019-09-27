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Сельское кафе сгорело в Туркестанской области

27 Сентября 2019 11:22
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Сельское кафе сгорело в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области сгорело кафе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«27 сентября в 06:50 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании кафе «Нускабек ата» в селе Дербесек Сарыагашского района. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 07:42 и ликвидирован в 08:40. Площадь пожара составила 290 кв.метров. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении КЧС.

Предварительная причина пожара- короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники областного ДЧС.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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