Сельское кафе сгорело в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области сгорело кафе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«27 сентября в 06:50 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании кафе «Нускабек ата» в селе Дербесек Сарыагашского района. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 07:42 и ликвидирован в 08:40. Площадь пожара составила 290 кв.метров. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении КЧС.

Предварительная причина пожара- короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники областного ДЧС.