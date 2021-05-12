Сельское хозяйство: в 13 регионах наблюдается положительная динамика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стабильных темпах роста в сельском хозяйстве заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельское хозяйство удерживает стабильные темпы роста. Выпуск продукции увеличился на 3%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область», – сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

При этом, по его словам, снижение отмечается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

«В целом, стабильные темпы роста обеспечиваются мерами господдержки, которые направлены на стимулирование инвестирования в сельхозпереработки, лизинг сельхозтехники, реализацию инвестиционных проектов по повышению самодостаточности экономики», – заключил министр.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», – отметил А. Иргалиев.



