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    11:22, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сельское хозяйство: в 13 регионах наблюдается положительная динамика

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стабильных темпах роста в сельском хозяйстве заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельское хозяйство удерживает стабильные темпы роста. Выпуск продукции увеличился на 3%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область», – сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    При этом, по его словам, снижение отмечается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

    «В целом, стабильные темпы роста обеспечиваются мерами господдержки, которые направлены на стимулирование инвестирования в сельхозпереработки, лизинг сельхозтехники, реализацию инвестиционных проектов по повышению самодостаточности экономики», – заключил министр.

    Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

    Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», – отметил А. Иргалиев.



    Теги:
    Сельское хозяйство Экономика
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