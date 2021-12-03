Сельское хозяйство остается подверженным высоким рискам – Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сельскохозяйственная отрасль по-прежнему остается подверженной высоким рискам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрасль по-прежнему остается подверженной высоким рискам, зависимой от природно-климатических условий. Его основными причинами являются техническая и технологическая отсталость и преобладание экстенсивных методов в производстве», - сказал Ербол Карашукеев.

В частности, как отметил министр, растениеводство нуждается в доведении диверсификации до конца. В нем по-прежнему преобладают отстающие агротехнологии, неправильно соблюдаются принципы севооборота, снижается плодородие почв.

«Все это происходит из-за того, что до сих пор нет хороших механизмов контроля над земельными процессами. В то же время система семеноводства, основанная на устаревших методах селекции, не отвечает требованиям времени и, как следствие, существует риск импортозависимости по семенам основных видов культур», - пояснил Ербол Карашукеев.

Глава МСХ добавил, что основной недостаток животноводства в том, что он развивает отрасль независимо от возможностей кормовой базы. Корма в стране производятся в 2 раза меньше зоотехнической нормы. Изношено от 20% до 60% пастбищ, а 42,4% пастбищных угодий не используются из-за отсутствия орошения.