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    19:19, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сельское хозяйство может стать крупным источником парниковых газов - Минэкологии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о выбросах секторов в 2060 году в рамках Доктрины углеродной нейтральности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно расчетам модели к 2060 году выбросы в РК все еще будут, и составят около 76 млн тонн СО2-экв. По прогнозам, сельское хозяйство будет самым крупным источником парниковых газов в 2060 году. Выбросы составят 42 млн тонн. Это связано с поддержкой сектора животноводства как одного из драйверов развития агропромышленного комплекса. Вторым крупным эмиттером будет промышленность. Выбросы составят более 21 млн тонн. Нефтегазовый сектор будет выбрасывать 6,1 млн тонн», - сказал в ходе международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    Также расчеты показали, что в секторе ЖКХ прямые выбросы будут сведены к нулю за счет мер энергоэффективности, электрофикации, теплофикации, а также широкого применения распределенных ВИЭ.

    «В транспорте выбросы снизятся более чем в 10 раз за счет электрификации и использования водородного топлива. Увеличится поглощение выбросов пастбищами и лесными насаждениями. В целом, по нашим расчетам, землепользование и лесное хозяйство к 2060 году обеспечат поглощение 45 млн тонн.

    Оставшиеся выбросы в объеме 31 млн тонн будут компенсированы технологиями улавливания и хранения углерода, что приведет к почти нулевому балансу выбросов и поглощений», - отметил министр.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.


    Теги:
    Сельское хозяйство Экология Минэкологии ЖКХ
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