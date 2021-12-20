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Сельский спортивный комплекс открыли в Карагандинской области

20 Декабря 2021 19:18
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Сельский спортивный комплекс открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для любителей спорта Карагандинской области праздничные дни ознаменовались радостным событием. Жители посёлка Карсакпай Улытауского района Карагандинской области с нетерпением ждали открытия нового спорткомплекса. И на День Независимости состоялось открытие спортивного объекта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В посёлке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 мест. ФОК построен по государственной программе «Дорожная карта занятости – 2020–2021».

Спортивный комплекс подключён к центральному водоснабжению и отоплению. В нём предусмотрен большой зал для волейбола и баскетбола. Также работают секции по боксу, карате и борьбе.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Спорт   #День Независимости    #30 лет Независимости  
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