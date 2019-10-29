Сельский акимат заработает в формате «open space» в Туркестанской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Аппарат акима сельского округа Бирлесу Келесского района Туркестанской области переезжает в новое здание. Новые приемные будут устроены по принципу open space – здесь нет кабинетов, а специалисты сидят за стеклянными перегородками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Данный принцип работы позволит облегчить коммуникацию с населением и обеспечит прозрачность, доступность для граждан. Кроме того, в новом здании разместится филиал партии «Nur Otan» и районный Совет ветеранов. Таким образом, в Келесском районе намерены полностью перейти на формат работы по принципу «одного окна». После капитального ремонта старое здание передадут под школу. Отметим, на сегодняшний день из 12 сельских округов района отремонтированы здания акиматов сельских округов Жузимдик и Актобе, они уже работают в новом формате. В дальнейшем акиматы всех сельских округов района перейдут на такой формат работы», - рассказали в областном акимате.

Как отметили в ведомстве, в будущем районный акимат намерен оптимизировать работу Центра обслуживания населения.







