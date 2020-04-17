Сельским предпринимателям дают отсрочку по кредитам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства поступила тысяча заявлений на отсрочку по кредитам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

«На сегодня в филиалы фонда поступила тысяч заявлений от заемщиков по отсрочке платежей. 582 из них (на сумму 240 млн тенге) удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении», - отметили в министерстве.

В соответствии с поручением Главы государства Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (дочерняя компания х олдинга «КазАгро») ввел отсрочку платежей по профинансированным проектам, пострадавшим в условиях чрезвычайного положения.

Для получения отсрочки по платежам в период с 16 марта по 15 июня 2020 года заемщик Фонда должен написать заявление и приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения. Заявления направляются по электронной почте или с помощью мессенджера – любым удобным для клиента способом. В течение 7 рабочих дней Фонд рассмотрит заявку и предоставит клиенту ответ.

Приостановление выплат не ухудшает кредитную историю заемщика.

Также в Минсельхозе напомнили, что Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства продолжает кредитование по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Направления бизнеса могут быть как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного направления: это животноводство и растениеводство, переработка и хранение сельхозпродукции, иные виды предпринимательства.

Процентная ставка по кредитам – 6 % годовых, эффективная ставка не превышает 6,7 % годовых. Срок кредита – до 6,5 лет. Действует льготный период до 2 лет, в течение которого клиент не платит основной долг и вознаграждение. В фонде действует мягкая залоговая политика, то есть заемщик может предоставить любое движимое и/или недвижимое имущество, земельные участки, в том числе находящиеся в сельской местности.