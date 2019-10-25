Сельские больницы Туркестанской области полностью оцифрованы и перешли на безбумажную работу
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетили ряд медобъектов в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».
Рабочая поездка членов правительственной делегации, в составе которой был министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, началась с Отырарского района.
В первую очередь, министр ознакомился с работой сельской больницы, которая обслуживает порядка 50 тыс. человек. Отрадно, что местная здравница полностью перешла на безбумажный документооборот в рамках цифровизации здравоохранения, имеет стопроцентный доступ в интернет и к медицинским информационным системам.
Когда сельчанин поступает в городскую или областную больницу, врачи открывают карту по ИИН, где все его данные видны, результаты лабораторных исследований и диагностических обследований, включая рентгеновские снимки.
Больница оснащена современным оборудованием.
Руководствуясь поручениями Елбасы, Елжан Биртанов отметил необходимость полного перехода на цифровизацию медицинской сферы, которая помогает достичь значительных результатов в оптимизации работы системы здравоохранения, а также улучшить доступность и качество медуслуг.
На встрече с медработниками особое внимание министр уделил вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования и повышения заработной платы медработникам с 1 января 2020 года: врачам до 30%, медсестрам до 20%.
Необходимо отметить, что на сегодня в Отырарской районной больнице работает около 800 сотрудников. В больнице организованы все необходимые условия. В целях поддержки пациентов, установлены телефоны доверия, организована работа по внутреннему аудиту. Также в целях повышения квалификации специалистов, местные врачи имеют возможность проходить обучение за рубежом.
- Акция «Стоп туберкулез!» выявила 9 больных туберкулезом в столице
- Ремонт начали в перинатальном центре Атырау
- Бердибек Сапарбаев дал поручения по подготовке к юбилею аль-Фараби
- О взносах в ОСМС: как будут платить самозанятые
- Уникальный протез ноги представили в Казахстане
- Рассмотрены вопросы модернизации «скорой помощи» Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана