Сельские больницы Туркестанской области полностью оцифрованы и перешли на безбумажную работу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетили ряд медобъектов в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Рабочая поездка членов правительственной делегации, в составе которой был министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, началась с Отырарского района.





В первую очередь, министр ознакомился с работой сельской больницы, которая обслуживает порядка 50 тыс. человек. Отрадно, что местная здравница полностью перешла на безбумажный документооборот в рамках цифровизации здравоохранения, имеет стопроцентный доступ в интернет и к медицинским информационным системам.





Когда сельчанин поступает в городскую или областную больницу, врачи открывают карту по ИИН, где все его данные видны, результаты лабораторных исследований и диагностических обследований, включая рентгеновские снимки.





Больница оснащена современным оборудованием.

Руководствуясь поручениями Елбасы, Елжан Биртанов отметил необходимость полного перехода на цифровизацию медицинской сферы, которая помогает достичь значительных результатов в оптимизации работы системы здравоохранения, а также улучшить доступность и качество медуслуг.





На встрече с медработниками особое внимание министр уделил вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования и повышения заработной платы медработникам с 1 января 2020 года: врачам до 30%, медсестрам до 20%.

Необходимо отметить, что на сегодня в Отырарской районной больнице работает около 800 сотрудников. В больнице организованы все необходимые условия. В целях поддержки пациентов, установлены телефоны доверия, организована работа по внутреннему аудиту. Также в целях повышения квалификации специалистов, местные врачи имеют возможность проходить обучение за рубежом.