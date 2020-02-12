Сельская молодежь и одинокие пенсионеры – Президент обозначил приоритеты волонтерской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты волонтерской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящий период мы должны уделить особое внимание нескольким ключевым моментам. Первое, на церемонии подведения итогов года молодежи мною был назван ряд адресных проектов, призванных решать конкретные вопросы нашего общества. В поддержке нуждается молодежь села, воспитанники детских домов, ветераны и одинокие пенсионеры», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

Особенно ценной, по словам Президента, станет помощь в адаптации и уходе за больными.

«Усилия волонтеров позволят решить многие проблемы в сфере правовой грамотности и экологии, сохранении культурного наследия Казахстана, увековечении памяти героев нашей страны», - отметил Глава государства.

К. Токаев призвал не ограничиваться лишь только этой деятельностью.

«Следует активно вовлекать граждан в международные волонтерские инициативы, решающие глобальные и региональные вопросы. Казахстан готов присоединится ко всемирной экологической компании World climate day, объединяющей свыше 20 млн человек из 116 стран. Участие казахстанцев в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах позволит ознакомиться с опытом разных государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские практики», - заключил Президент.