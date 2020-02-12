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Сельская молодежь и одинокие пенсионеры – Президент обозначил приоритеты волонтерской деятельности

12 Февраля 2020 12:15
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Сельская молодежь и одинокие пенсионеры – Президент обозначил приоритеты волонтерской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты волонтерской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В предстоящий период мы должны уделить особое внимание нескольким ключевым моментам. Первое, на церемонии подведения итогов года молодежи мною был назван ряд адресных проектов, призванных решать конкретные вопросы нашего общества. В поддержке нуждается молодежь села, воспитанники детских домов, ветераны и одинокие пенсионеры», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

Особенно ценной, по словам Президента, станет помощь в адаптации и уходе за больными.

«Усилия волонтеров позволят решить многие проблемы в сфере правовой грамотности и экологии, сохранении культурного наследия Казахстана, увековечении памяти героев нашей страны», - отметил Глава государства.

К. Токаев призвал не ограничиваться лишь только этой деятельностью.

«Следует активно вовлекать граждан в международные волонтерские инициативы, решающие глобальные и региональные вопросы. Казахстан готов присоединится ко всемирной экологической компании World climate day, объединяющей свыше 20 млн человек из 116 стран. Участие казахстанцев в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах позволит ознакомиться с опытом разных государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские практики», - заключил Президент.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Волонтёрство,
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Азамат Сыздыкбаев

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