Сельхозярмарки будут проходить до 30 декабря в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до 30-го декабря каждый день будут проводить сельскохозяйственные ярмарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, ярмарки начались 20 декабря. Приобрести продукцию можно на пяти рынках города, расположенных в разных микрорайонах.

Айыртауский, Тайыншинский, Тимирязевский районы реализуют продукты на рынке «Алтын Арман», Аккайынский, Кызылжарский, Жамбылский, Уалихановский - на «Кызылжар Акбастау», Акжарский и район Шал акына – на рынке «Привокзальный», Мамлютский, Есильский и район им. Г. Мусрепова – на «Короне» и район М.Жумабаева предлагает свою продукцию на рынке «Дария».

За четыре дня сельчане поставили 35 тонн продукции. В том числе более 17 тонн мяса баранины, говядины, свинины и птицы, 4,4 тысячи тонн молока, сметаны, сливочного масла и творога, более 6 тонн картофеля, около одной тонны овощей, 1,5 тонны меда и продукции пчеловодства, 200 кг рыбы. Три птицефабрики области на сельхозярмарках на рынках «Алтын Адал», «Кызыл Жар-Акбастау» и «Дария» реализовали более 99 тысяч штук яиц.

В управлении называют следующие цены на продукцию: конина по цене 2 300 – 2 400 тенге за килограмм, говядина – 1 720 тенге, баранина – 1 950 тенге, куры - по 950 тенге за килограмм, утки – 1 600 тенге, гуси – 2 200 тенге. Куриные яйца первой категории по 330 тенге за десяток, второй – 250 тенге.



