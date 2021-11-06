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Сельхозярмарка проходит в Нур-Султане

6 Ноября 2021 13:51
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Сельхозярмарка проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжаются ярмарки товаропроизводителей со всех регионов Казахстана. В эти выходные на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» свою продукцию представили Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская области и Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Несмотря на холод, жители и гости столицы активно скупают продукцию с прилавков. Особенно востребованы говядина, молочные продукты, рыба и овощи. При этом стоимость товаров на 10-15% дешевле рыночной.

«Сегодня мы, хоть и в холод, но решили привезти свою продукцию. Население постепенно собирается. Продаем свои товары до вечера, завтра утром снова выходим. В основном хорошо проходит рыба. Видимо, из-за того, что наши цены намного ниже, чем в магазинах, товар раскупают быстро», - рассказывает продавец Ардак.

Кроме того, предлагается широкий ассортимент товаров: говядина, конина, баранина, мясо птицы, молочные и кисломолочные продукты, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, яйца куриные, рыба, крупы, мука и др.

«Я здесь купила яблоки, огурцы, говядину и рыбу. Стоимость яблок примерно от 350 тенге. В магазине рядом с домом беру по 550 тенге. Поэтому решила прийти на ярмарку, воспользоваться тем, что выходной день. Это очень удобно», - поделилась жительница города Сымбат.
Отметим, ярмарка будет проходить 6 и 7 ноября. На следующих выходных свою продукцию представят ещё свыше 200 товаропроизводителей.


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#Нур-Султан  
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