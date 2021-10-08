Сельхозярмарка Павлодарской области пройдет в выходные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 9 и 10 октября на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В сельскохозяйственной ярмарке примут участие товаропроизводители городов Павлодар, Аксу, Экибастуз, сельских районов области, а также предприниматели столицы.

Регион привезет в столицу 520 тонн продукции на сумму свыше 200 млн тенге, в том числе мясо, мясо-молочную, бакалейную продукцию, картофель, овощи.

Павлодарские предприятия предложат жителям Нур-Султана расширенный ассортимент продуктов питания по ценам производителей.

Картофель, капуста, морковь - ТОО «Актогай Агро», крестьянские хозяйства «Тимур», «Андас», «Маяк», «Заря», мясо – ТОО «Галицкое», ТОО «Победа», КХ «Табыс», ПК «Луганск», ТОО АФ «Акжар-Өндіріс».

Представят свою продукцию предприятия, бренды которых известны по всей Республике и за ее пределами ТОО «Рубиком», ТОО «КЭММИ», АО «Сут», ТОО «МолКом Павлодар», ТОО «Крендель».

Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм и требований карантина.

Напомним, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областей.