РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:40, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сельхозярмарка Павлодарской области пройдет в выходные в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 9 и 10 октября на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    В сельскохозяйственной ярмарке примут участие товаропроизводители городов Павлодар, Аксу, Экибастуз, сельских районов области, а также предприниматели столицы.

    Регион привезет в столицу 520 тонн продукции на сумму свыше 200 млн тенге, в том числе мясо, мясо-молочную, бакалейную продукцию, картофель, овощи.

    Павлодарские предприятия предложат жителям Нур-Султана расширенный ассортимент продуктов питания по ценам производителей.

    Картофель, капуста, морковь - ТОО «Актогай Агро», крестьянские хозяйства «Тимур», «Андас», «Маяк», «Заря», мясо – ТОО «Галицкое», ТОО «Победа», КХ «Табыс», ПК «Луганск», ТОО АФ «Акжар-Өндіріс».

    Представят свою продукцию предприятия, бренды которых известны по всей Республике и за ее пределами ТОО «Рубиком», ТОО «КЭММИ», АО «Сут», ТОО «МолКом Павлодар», ТОО «Крендель».

    Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм и требований карантина.

    Напомним, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областей.


    Теги:
    Сельское хозяйство Астана Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!