Сельхозярмарка Актюбинской области пройдет в Нур-Султане
Свою продукцию на ярмарку в столицу привезут свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.
Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция:
- мясо всех видов - 60 тонн;
- картофель и овощи - 61 тонн;
- молочная продукция - 16 тонн;
- растительное масло - 1 тонна;
- яйца - 17,2 тыс. шт.;
- рыба - 5,3 тонн;
- мед - 0,5 тонн;
- колбасные изделия - 8 тонн;
- мука и макаронные изделия - 8,5 тонн;
- прочие продукты - 19,7 тонн.
Всего из региона привезут товаров общим объемом свыше 197,2 тонн.
Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.
В акимате отметили, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.