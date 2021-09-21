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    16:20, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сельхозярмарка Актюбинской области пройдет в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Очередная сельскохозяйственная ярмарка в столице состоится 25 и 26 сентября с участием товаропроизводителей Актюбинской области. Традиционно она пройдет на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» с соблюдением всех санитарных норм и требований карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Свою продукцию на ярмарку в столицу привезут свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.

    Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция:

    - мясо всех видов - 60 тонн;

    - картофель и овощи - 61 тонн;

    - молочная продукция - 16 тонн;

    - растительное масло - 1 тонна;

    - яйца - 17,2 тыс. шт.;

    - рыба - 5,3 тонн;

    - мед - 0,5 тонн;

    - колбасные изделия - 8 тонн;

    - мука и макаронные изделия - 8,5 тонн;

    - прочие продукты - 19,7 тонн.

    Всего из региона привезут товаров общим объемом свыше 197,2 тонн.

    Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.

    В акимате отметили, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.


    Теги:
    Сельское хозяйство Астана Общество
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