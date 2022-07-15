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Сельхозтехника, удобрения и технологии – неотъемлемая часть выставки «Jańa Dala/GreenDay 2022»
15 Июля 2022 22:46

Сельхозтехника, удобрения и технологии – неотъемлемая часть выставки «Jańa Dala/GreenDay 2022»

Выставка в рамках «Казахстанского дня поля «Jańa Dala/GreenDay 2022», которая прошла в эти дни в Акмолинской области - это отличная площадка, на которой более 150 компаний из ближнего и дальнего зарубежья представили свою продукцию.

Помимо инновационной техники и оборудования, здесь демонстрируют современные сельхозтехнологии и селекционные достижения. Проходят семинары, круглые столы и мастер-классы.

Одним из постоянных участников выставки является компания «Астана Агропартнер». Вот уже более 12 лет, компания поставляет сельхозтехнику и оборудование для предприятий сельского хозяйства по всей территории Казахстана. В этом году на стенде «Астана Агропартнер» можно было увидеть линейку из 10 единиц техники известных брендов Европы, России и Казахстана.

По словам директора по маркетингу ТОО «Астана Агропартнер» Сауле Бексултановой, постоянное расширение линейки представляемой техники как крупным, так и мелким агрохолдингам, дает возможность компании оставаться в тренде.

В целом, как отмечают организаторы выставки, наряду с иностранными компаниями завсегдатаями этого мероприятия становятся отечественные компании, такие как «Астана Агропартнер», которых узнают и все больше им доверяют.


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