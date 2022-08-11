11 Августа 2022 14:51

Сельхозтехника на 98% готова к предстоящей уборке в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году парк сельхозтехники в Костанайской области планируется обновить на 3,4%. Сейчас имеющийся машинно-тракторный парк области почти полностью готов к уборочной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в области насчитывается 22,6 тыс. тракторов, 9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 3,1 тыс. валковых жаток, 8,1 тыс. грузовых автомобилей и другой сельхозтехники.

«В текущем году хозяйствами области приобретено 150 тракторов, свыше 50 комбайнов и более 400 единиц другой сельскохозяйственной техники. В 2022 году планируется достичь уровня обновления 3,4%. Готовность машинно-тракторного парка области к осенне-полевым работам текущего года составляет 98%» ,- сообщил в ходе совещания по вопросам уборочной кампании руководитель областного сельхозуправления Тимур Бисимбаев.

Также, сельхозтоваропроизводителям области на проведение осенне-полевых работ выделено 77 тыс. тонн дизельного топлива. Отпускная цена дизельного топлива, как заверили в профильном ведомстве, составит не более 218 тенге за литр. Сейчас операторами ведется работа по поставке августовских обьемов дизельного топлива с НПЗ.

Ранее сообщалось , что 60% зерновых полей Костанайской области в хорошем состоянии