Сельхозпроизводство в Казахстане выросло на 2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-сентябре 2018 года составил 3188 млрд тенге, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде объем выпуска продукции животноводства составил 1489,4 млрд тенге (увеличение производства по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 4%), растениеводства - 1673,5 млрд тенге (+0,5%).



В свою очередь объем услуг в области сельского хозяйства составил 8,7 млрд тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве составил 0,7 млрд тенге, в лесном хозяйстве - 9,8 млрд тенге, в рыболовстве и аквакультуре - 5,9 млрд тенге.