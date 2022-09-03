Сельхозпроизводители Жамбылской области привезли почти 500 тонн продукции в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице 3 сентября стартовала сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представили производители из Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Сельхозпроизводители области реализуют свою продукцию без посредников напрямую потребителям, в результате чего цены на продукцию ниже рыночных на 10-20%.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Жамбылской области Ербола Жиенкулова, в этом году на ярмарку привезли 495 тонн продукции на сумму 423 млн тенге.

«В столицу привезли свою продукцию более 90 предпринимателей из нашего региона. Это мясо: конина, говядина, баранина, куры, колбасные изделия, молочная продукция, яйца, кондитерские изделия, макаронные изделия, рыба, мед и многое другое. Вся продукция, привезенная с Жамбылской области, на 15-20% ниже рыночной стоимости. Кроме того, мы организовали поставку сахара с завода в Мерке на данную ярмарку. Привезли 10 тонн сахара, который реализуются по 480 тенге за килограмм», - сообщил глава управления.

Сельхозпроизводители отмечают, что для астанчан есть возможность запастись на зиму овощами и фруктами впрок по доступным ценам. При этом, такая ярмарка выгодна не только жителям, но и самим производителям.

Малик Жумагулов привез свою продукцию из поселка Толе би Шуского района.

«Мы приехали в столицу за день до начала ярмарки. Сегодня начали работать с 7 часов утра. Привезли арбузы, лук, морковь, дыни. Арбузы мы продаем по 100 тенге за килограмм. Лук также по 100 тенге. Дыни у нас сорт Туркменка, ее мы реализуем по 200 тенге за кг. Если сейчас в супермаркетах цена за лук держится в районе 150-160 тенге, то мы ставим ее по 90-100 тенге. На эту ярмарку мы привезли 11 тонн арбузов», - сказал он.

Напомним, ярмарка продлится два дня - 3 и 4 сентября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу: Туран 48.