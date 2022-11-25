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Сельхозпродукции на 1 трлн тенге впервые произвели в СКО за 10 месяцев

25 Ноября 2022, 21:14
Сельхозпродукции на 1 трлн тенге впервые произвели в СКО за 10 месяцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что за каждым показателем стоит ратный труд аграриев.

«Североказахстанские аграрии - лучшие в республике. И это не просто пафосные слова, ведь 25% пшеницы страны выращивают именно у нас. Треть масличных культур растет на наших полях. СКО - лидер по производству яиц. Четверть молочной продукции выпускают местные заводы. И это не случайность. Ведется системная работа в этом направлении. Мы больше всех по стране привлекаем агроинвестиций. Ежегодно приобретается высокопроизводительная техника, идёт сортообновление. Больше всех вносим минеральные удобрения», - проинформировал К.Аксакалов.

Он добавил, что в регионе построили 22 молочные фермы, в этом году возводят еще 17. До конца года запустят восемь. Открыли две птицефабрики, в следующем году планируют еще одну.

«За 10 месяцев по объему сельхозпродукции мы впервые перешагнули отметку в один трлн тенге. Это результат кропотливой работы сельских тружеников. Выражаю благодарность всем работникам аграрного сектора за большой и нелегкий труд на земле», - написал К.Аксакалов.

Аким области вручил награды аграриям. Для сельхозтружеников организовали концерт с участием народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.


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