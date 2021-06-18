Сельхозпродукции на 1,1 трлн тенге произвели с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-мае текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,1% и составил 1 110 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Как сообщает ведомство, такой рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,2% (1,039 трлн тенге). В частности, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,5%, молока – на 3,1%.

При этом продукции растениеводства произведено на 58,3 млрд тенге, индекс физического объема на уровне 100%. Такой объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте (теплицах).

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в четырех областях: Акмолинской – 113,8%, Павлодарской – 103,9%, Западно-Казахстанской и Карагандинской – по 103,3%.



