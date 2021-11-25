Сельхоз операторы сэкономили 648 миллионов тенге благодаря льготам на перевозку кормов в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Для формирования запасов зимних кормов в Мангистауской области необходимо 77 тыс тонн сена и 53 тыс тонн кормов. На сегодня в регион доставлено 70 тыс тонн сена и 41 тыс тонн кормов. Во всех районах сформированы кормоуборочные базы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В этом году крестьянам региона, пострадавшим от засухи была оказана государственная поддержка. В частности, из фонда Правительства РК на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных выделено 1,9 млрд. тенге. В настоящее время 6 776 личных подсобных хозяйств и 733 крестьянских хозяйства получили финансовую помощь.

Кроме того, из местного бюджета выделено 2,1 млрд тенге возвратных средств, на которые было закуплено 14 900 тонн сена и 9 900 тонн кормов. Корма предоставляются крестьянам по ценам на 10-15% ниже рыночных. Эта работа продлится до конца года.

«В соответствии с поручением Президента, при поддержке правительства через национальную компанию «Қазақстан Темір Жолы» была предоставлена 75-процентная скидка на стоимость перевозки кормов. Сельхоз операторы вместо 800 млн тенге за перевозку кормов заплатили 152 млн тенге», - сказал Нурлан Ногаев.