Сельчанина в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали нетрезвого сельчанина в наркотическом опьянении в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

«Во время несения службы участковый инспектор полиции МПС Жетысайского РОП капитан полиции Еламан Абишев получил сообщение, что на закрепленном за ним административном участке один из сельчан находится в общественном месте в нетрезвом состоянии. Страж порядка незамедлительно прибыл по адресу и принял соответствующие меры в рамках полученной информации. В результате полицейским был установлен подозреваемый местный житель, которого доставили на медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», - рассказали в полиции.

Факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства, а также когда и где подозреваемый употреблял наркотики.