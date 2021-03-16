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Сельчанина в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области

16 Марта 2021 18:09
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Сельчанина в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали нетрезвого сельчанина в наркотическом опьянении в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

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«Во время несения службы участковый инспектор полиции МПС Жетысайского РОП капитан полиции Еламан Абишев получил сообщение, что на закрепленном за ним административном участке один из сельчан находится в общественном месте в нетрезвом состоянии. Страж порядка незамедлительно прибыл по адресу и принял соответствующие меры в рамках полученной информации. В результате полицейским был установлен подозреваемый местный житель, которого доставили на медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», - рассказали в полиции.

Факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства, а также когда и где подозреваемый употреблял наркотики.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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