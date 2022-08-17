17 Августа 2022 11:10

Сельчанин скосил элитную пшеницу на чужом поле в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Семена элитной пшеницы похитили с предприятия в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области обратилось руководство одного из ТОО. Выяснилось, что предприятие занимается выращиванием зерновых культур. В этом году в селекционных целях ТОО приобрело семена пшеницы элитного сорта, поступившие из Австрии. Весной им был засеян специально отведенный орошаемый участок, расположенный вблизи одного из населенных пунктов. Таким образом, производители пшеницы планировали увеличить запас заграничных семян и посевную площадь под них. В ближайшей перспективе данные мероприятия должны были повысить урожайность и качество продукции. Но все эти планы нарушил неизвестный злоумышленник, выкосивший участок с элитной пшеницей.

Сотрудники криминальной полиции стали отрабатывать версию, что к похищению элитных семян мог быть причастен кто-то из жителей села, около которого потерпевшая сторона занималась селекционными работами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 43-летнего сельчанина. Он дал признательные показания, пояснив, что давно присматривался к чужому полю. Благодаря оперативным действиям похищенные семена элитной пшеницы возвращены ТОО.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«. Ведется расследование.