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Сельчанин поджег школу, чтобы насолить бывшей жене

3 Декабря 2021 22:30
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Сельчанин поджег школу, чтобы насолить бывшей жене

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Успенского района Павлодарской области поджег школу, чтобы насолить бывшей жене. Сделал он это в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции, 2 декабря в Успенском районе в 03:30 ночи в ООШ села Новопокровка неизвестный совершил поджог входной металлической двери. Пострадавших в результате инцидента нет.
В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции нашли 34-летнего жителя соседнего села.

«С его слов, 2 декабря в 03:20 в состоянии опьянения направился в школу, где работает его бывшая супруга. Чтобы насолить ей, облил наружную сторону входной двери школы дизельным топливом и поджег», – говорится в сообщении ДП.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части 2-1 УК Республики Казахстан.
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#Павлодарская область   #Происшествия   #Пожар  
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