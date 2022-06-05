Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сельчане в Костанайской области принимают активное участие в референдуме

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Июня 2022, 14:54
Сельчане в Костанайской области принимают активное участие в референдуме

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Федоровском районе Костанайской области с семи часов утра начали свою работу все 37 избирательных участков в сельских округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селах избирательная активность довольно высокая, люди идут на участки с раннего утра.

Одним из первых на участок № 791, расположенный в здании общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина, пришел Алихан Налгиев.

«Для меня лично, как и для большинства людей старшего поколения, выборы – всегда очень важное мероприятие», - делится своим мнением Алихан Налгиев.

Весьма оживленно на избирательных участках в селе. Не так давно, благодаря госпрограммам, здесь появилась питьевая вода – установлен пункт раздачи воды. Теперь люди с надеждой ждут, что вода дойдет уже до каждого дома.

photo

«Мы вот на себе лично ощутили, что государственная поддержка доходит до села, – сообщила жительница села Надежда Бега. – Вот сегодня я и моя семья проголосовали на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Самые отдаленные участки в районе располагаются в Вишневом сельском округе – это порядка 90 км от районного центра.

photo

«Я обязательно участвую в каждых выборах», – поясняет Татьяна Плотникова из села Вишневое.

В этом году в районе в электоральной кампании 290 молодых людей участвуют впервые. И сельская молодежь здесь не менее активна.

«Голосовать впервые очень волнительно, но атмосфера вокруг снимает напряжение, – рассказал Даниил Подмарков. – Звучит музыка, настроение как на празднике, так что все здорово».

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Костанайская область   Регионы Казахстана   Конституция   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области