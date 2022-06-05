Сельчане в Костанайской области принимают активное участие в референдуме

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Федоровском районе Костанайской области с семи часов утра начали свою работу все 37 избирательных участков в сельских округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селах избирательная активность довольно высокая, люди идут на участки с раннего утра.

Одним из первых на участок № 791, расположенный в здании общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина, пришел Алихан Налгиев.

«Для меня лично, как и для большинства людей старшего поколения, выборы – всегда очень важное мероприятие», - делится своим мнением Алихан Налгиев.

Весьма оживленно на избирательных участках в селе. Не так давно, благодаря госпрограммам, здесь появилась питьевая вода – установлен пункт раздачи воды. Теперь люди с надеждой ждут, что вода дойдет уже до каждого дома.

«Мы вот на себе лично ощутили, что государственная поддержка доходит до села, – сообщила жительница села Надежда Бега. – Вот сегодня я и моя семья проголосовали на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Самые отдаленные участки в районе располагаются в Вишневом сельском округе – это порядка 90 км от районного центра.

«Я обязательно участвую в каждых выборах», – поясняет Татьяна Плотникова из села Вишневое.

В этом году в районе в электоральной кампании 290 молодых людей участвуют впервые. И сельская молодежь здесь не менее активна.

«Голосовать впервые очень волнительно, но атмосфера вокруг снимает напряжение, – рассказал Даниил Подмарков. – Звучит музыка, настроение как на празднике, так что все здорово».