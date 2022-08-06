Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сельчане перекрыли трассу из-за плохой дороги в Алматинской области
6 Августа 2022 22:38

Сельчане перекрыли трассу из-за плохой дороги в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жители села Жамбыл Карасайского района потребовали от властей провести ремонт дороги по улице Бейбитшилик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весной и осенью по этой ухабистой, раскисшей дороге идти невозможно. Ни скорая, ни такси не могут приехать... Многодетным матерям приходятся по несколько раз покупать обувь своим детям. Теперь они хотят закрыть трассу на весь день, если им не отремонтируют дорогу до сентября», - говорится в посте .


В акимате Жамбылского сельского округа сообщили, что для выделения бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог необходима проектно-сметная документация (ПСД).

«Причина в том, что проектно-сметная документация определяет вид и стоимость ремонтных работ. На сегодняшний день ПСД по улице Бейбитшилик села Жамбыл готова. На основании этого документа бюджетная заявка направляется в маслихат очередной сессии Алматинской области. После выделения соответствующих средств будут проведены ремонтные работы», - проинформировали в акимате.


Фото: скрин видео.


Новости по теме
Движение перекроют по улицам Бокейханова и Розыбакиева в Алматы
Движение по мосту Улы дала откроют 8 августа в Нур-Султане
Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
Читайте также
Движение перекроют по улицам Бокейханова и Розыбакиева в Алматы
Движение по мосту Улы дала откроют 8 августа в Нур-Султане
Ребенка на самокате сбил автомобиль в Павлодаре
Ребенок после удара током попал в реанимацию в Шымкенте
«Красный» уровень угрозы из-за засухи объявили в некоторых странах Европы
Участок дороги по улице Сауран перекроют в Нур-Султане
Восемь человек погибли, 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле
Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Мангистауской области
Популярное
1 Жители столицы потребовали через суд вернуть калым за невесту
2 Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября
3 Проекты договоров по формированию общих энергетических рынков обсуждают страны ЕАЭС
4 Сбившего насмерть ребенка водителя в Костанае осудили на два года
5 Соревнования среди пациентов с пересаженными органами пройдут в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив