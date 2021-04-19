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    16:16, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сельчанам запретили захоронения на кладбище в Алматинской области: в акимате дали пояснение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители поселка Карабулак в Талгарском районе Алматинской области пожаловались на строительство коттеджного городка на месте кладбища и запрет захоронения умерших. В акимате района дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с возмущенными жителями появилось в Instagram .

    «Алматинская область. Талгарский район. Панфиловский сельский округ с. Карабулак. Незаконным путем выкупили землю, на которой расположено кладбище, и теперь запрещают делать захоронение», - говорится в посте.

    В пресс-службе акимата Талгарского района сообщили, что кладбище действует с советских времен, без каких-либо документов. На данный момент кладбище переполнено, мест для захоронений нет.

    «Жители хотят использовать рядом стоящие земли (рядом со старым кладбищем) для захоронения умерших. Но эти земли находятся в частном управлении и предназначены для сельхозназначений. Сегодня ТОО «Айршир», владеющее этими землями, сообщило о выделении 7,81 га (кадастровый № 03051200118) и 3,21 га (кадастровый № 03051200175) земли (общая площадь 11,02 га) рядом с селом Карабулак для нового кладбища. Соответствующие документы готовятся. Вопрос на контроле акима района», - проинформировали в акимате.

    Отметим, в селе Карабулак Панфиловского сельского округа Талгарского района проживают порядка 5 тысяч человек.


    Теги:
    Алматинская область
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