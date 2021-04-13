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    14:45, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Сельчанам нужна отдельная программа обеспечения жильем - сенатор Алимжан Куртаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялся круглый стол на тему: «О совершенствовании государственных программ жилищно-коммунального развития и некоторых вопросах их реализации». Модератором встречи выступил Председатель Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев отметил, что в жилищном строительстве за последние годы наблюдается положительная динамика.

    «По итогам 2020 года по республике построено 15,3 млн кв. метров жилья. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Однако, по мнению сенатора Алимжана Куртаева, несмотря на успешную реализацию государственных жилищных программ, они по-прежнему остаются недоступными для сельчан.

    «В целом в последние годы государственные программы, касающиеся жилищной сферы, ведутся достаточно успешно. Но сельчанам нужна отдельная программа обеспечения жильем. Потому что сейчас нет возможности реализовать существующие жилищные программы на селе», - сказал Алимжан Куртаев.

    Кроме того, сенатор указал на актуальность такой проблемы, как нарушение законодательства недобросовестными застройщиками в сфере долевого жилищного строительства. За прошедшие 2 года выявлено 123 такие компании. Алимжан Куртаев предложил свое решение данной проблемы.

    «Финансово нестабильные компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, взносы, обещая качественное и дешевое жилье. При этом никто не гарантирует завершение строительства жилья. Предлагаем разработать простой, открытый и понятный рейтинг строительных компаний, имеющих право привлекать долевые вклады населения. Для компаний с устойчивым финансовым уровнем будет сохранен действующий механизм гарантирования», - сказал Алимжан Куртаев.

    Во встрече также приняли участие представители банковского, бизнес и строительных секторов.

    Теги:
    Сенат Парламент Жилье Строительство
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