Сельчан Актюбинской области обучают пчеловодству

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области проводится профильное обучение претендентов на льготное кредитование по проекту «Ауыл аманаты». Так в районах началось обучение сельчан пчеловодству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект обучения «Qazyna» реализует палата предпринимателей. Обучение финансовой грамотности и технологиям производства проводят эксперты–практики и действующие предприниматели.

Так, на обучение пчеловодству был привлечен пасечник с 13-летним стажем Александр Горелов из Мартукского района.

Пчеловод читает лекции на семинарах в Мартукском районе и обучает стажеров, особенно интересны его лекции по маточному пчеловодству.

Александр вовлек в свое дело дочь и также готов подсказать новичкам проверенный бизнес–план.

«Вместе с дочерью Анастасией выращиваем, занимаемся селекцией, перевозим пасеку вслед цветению медоносов. В арсенале павильоны и полиуретановые ульи. Вместе с отводками летом доходит до ста пчелиных семей, зимой чуть больше сорока», — говорит он.

Посредством zoom подключаются слушатели из других районов области.

«Пчеловодством можно заниматься там, где есть медоносная база. Это самое основное условие для ведения этого дела. Мартукский район подходит идеально. Здесь можно стоять с весны до начала лета. Потом кочевать необходимо на север или туда, где есть сеянные травы. А с августа по сентябрь в нашем районе переходим на подсолнухи. После готовимся к зиме», — делится руководитель ИП «Медок» Александр Горелов.

Семинары по пчеловодству прошли также в Кобдинском районе с привлечением предпринимателей Батырбека Бегесинова и Дархана Жанкеева.

По словам директора палаты предпринимателей Дины Бекбауовой, на сегодня сформирован пул активных и успешных предпринимателей, реализующих микропроекты на селе и готовых поделиться своим опытом с участниками проекта «Ауыл аманаты».

На сегодня на сопровождении РПП находится 373 потенциальных участника проекта «Ауыл аманаты», 212 из которых на стадии сбора документов, 133 на рассмотрении в СПК «Актобе», а 29 проектов уже получило одобрение в СПК «Актобе».

Фото: РПП