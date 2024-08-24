Сексуальное рабство несовершеннолетних: МВД РК выявило 13 преступлений

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, сколько человек было осуждено за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних за последние годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В период с 2021 по 2023 годы в стране зарегистрировано 13 преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и их вовлечением в занятие проституцией. По ним к различным срокам наказания (до 10 лет лишения свободы) осуждено 12 лиц, в отношении одного подозреваемого лица - домашний арест, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

В ведомстве отметили, что в этом году по аналогичным фактам начато 10 досудебных расследований, по которым к уголовной ответственности привлечены 2 лица от 3 до 6 лет лишения свободы. Остальные дела на стадии расследования.

Кроме того, в целях профилактики преступлений, связанных с торговлей людьми и их эксплуатацией, МВД постоянно проводятся локальные оперативно-розыскные мероприятия и республиканские целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия. Осуществляется ежедневный мониторинг сети интернет, социальных сетей (Instagram, Telegram, ДругВокруг, Facebook, Вконтакте) и их комментариев, а также публикаций в СМИ.

Ранее страну потрясла новость о принуждении школьницы к проституции в Кызылорде. Группа подростков подозревается в насильственном удержании 16-летней девушки, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана школьнице. Дом потерпевшей был взят под круглосуточную охрану.

Сегодня стало известно, что 8 подозреваемых взяты под стражу.