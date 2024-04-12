Сексуальное насилие на детьми: Европарламент продлил отступление от конфиденциальности электронных данных
Европарламент поддержал продление исключения из правил ЕС о конфиденциальности до 3 апреля 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Большинством голосов члены Европарламента поддержали продление отступлений от конфиденциальности электронных данных, что позволит интернет-платформам добровольно обнаруживать материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM) в Интернете.
Исключение продлено до 3 апреля 2026 года для того, чтобы можно было достичь соглашения о долгосрочной правовой базе по предотвращению и борьбе с сексуальным насилием над детьми в Интернете.
В то же время планируется унифицировать отчетность о добровольных мерах, предпринятых компаниями для обнаружения CSAM, отмечается в сообщении Европарламента.
- Сексуальное насилие над детьми — ужасный вид преступлений, и необходимо предотвратить его распространение в Интернете. По этой причине мы согласились продлить отступление, которое позволяет некоторым компаниям использовать технологии для обнаружения в Интернете материалов о сексуальном насилии над детьми. Однако мы установили жесткий срок истечения срока действия временного регулирования, чтобы оказать давление на Европейский совет, чтобы тот принял позицию по постоянному постановлению. Разовые исправления никогда не будут так эффективны, как постоянные меры. Европейскому совету необходимо собраться за столом переговоров и достичь соглашения с депутатами Европарламента о постоянных правилах, - сказала докладчик ЕП, депутат Биргит Зиппель (Германия).