Сексуальное насилие на детьми: Европарламент продлил отступление от конфиденциальности электронных данных

Европарламент поддержал продление исключения из правил ЕС о конфиденциальности до 3 апреля 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Большинством голосов члены Европарламента поддержали продление отступлений от конфиденциальности электронных данных, что позволит интернет-платформам добровольно обнаруживать материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM) в Интернете.

Исключение продлено до 3 апреля 2026 года для того, чтобы можно было достичь соглашения о долгосрочной правовой базе по предотвращению и борьбе с сексуальным насилием над детьми в Интернете.

В то же время планируется унифицировать отчетность о добровольных мерах, предпринятых компаниями для обнаружения CSAM, отмечается в сообщении Европарламента.