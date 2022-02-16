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Секреты Netflix раскрыл казахстанский режиссер Айдие Айдарбеков

16 Февраля 2022 16:58
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Секреты Netflix раскрыл казахстанский режиссер Айдие Айдарбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский писатель, режиссер-сценарист, выпускник New York Film Academy Айдие Айдарбеков рассказал о новшествах в сфере кинематографа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас монтаж происходит в режиме реального времени. Существуют специальные студии, которые не только создают вам фон, но вы уже полноценно можете манипулировать всеми элементами. То есть, условно сзади меня можно поставить красивый пейзаж, но при этом в режиме реального времени его изменять по желанию режиссера или актера. В таких условиях самим актерам намного легче будет вживаться в роль. Сейчас это уже современная реальность – виртуальные студии, дополненная реальность», - рассказал Айдие Айдарбеков на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

Он привел и другие примеры.

«Все мы смотрим Netflix, различные сериалы, но мало кто знает, что большинство телесериалов, которые вам предлагает Netflix и другие видеоплатформы, изначально проходят через определенный алгоритм. Этот алгоритм подбирает именно тот фильм, тот сериал, который вы хотите посмотреть. То есть, вы думаете, что сделали выбор самостоятельно, но на самом деле, исходя из того, что вы смотрели до этого, на каком моменте фильма или сериала вы остановились, анализируя все эти данные, уже сейчас существует алгоритмы, которые создают контент и предлагают вам различную информацию», – отметил спикер.

«Допустим, на Netflix для одного сериала в разных регионах предлагаются разные постеры. К примеру, если вы американец, в постере будет использоваться темнокожий актер, если вы азиат и проживаете в Китае, будет использоваться персонаж азиатской внешности. Пусть, он и появился в сериале на несколько секунд», - добавил Айдие Айдарбеков.


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#Культура   #Современная культура   #Общество   #Искусство   #Кинематограф  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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