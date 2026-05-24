Секретная служба открыла огонь у Белого дома, два человека в критическом состоянии

Сотрудники Секретной службы США в субботу открыли огонь по мужчине неподалеку от Белого дома. Во время инцидента также был ранен случайный прохожий, сообщил источник в правоохранительных органах на условиях анонимности, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла рядом с пересечением 17-й улицы и Пенсильвания-авеню — примерно в одном квартале от Белого дома. В момент происшествия президент США Дональд Трамп находился в резиденции.

Находившиеся у Белого дома журналисты сообщили, что услышали серию выстрелов, после чего сотрудников прессы срочно направили в укрытие — в зал для брифингов. Корреспондент ABC News Селина Ван опубликовала видео с места событий, на котором слышны многочисленные выстрелы и видно, как она пригибается. По ее словам, прозвучали «десятки выстрелов». К вечеру субботы ролик набрал более 3 млн просмотров.

Секретная служба США подтвердила факт стрельбы в соцсети X и заявила, что обстоятельства инцидента выясняются. Директор ФБР Каш Патель также сообщил, что сотрудники бюро реагируют на сообщения о стрельбе.

Инцидент произошел неподалеку от места, где в ноябре прошлого года вооруженный мужчина устроил засаду на двух военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии. Тогда 20-летняя военнослужащая Сара Бекстром погибла от ранений, а Эндрю Вулф получил тяжелые ранения.

Нынешняя стрельба произошла менее чем через месяц после попытки покушения на Трампа 25 апреля во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Обвиняемый по этому делу Коул Томас Аллен из Калифорнии не признал вину и остается под стражей.

4 мая сотрудники Секретной службы уже применяли оружие возле монумента Вашингтона, когда подозреваемый открыл огонь по охране. Тогда также пострадал несовершеннолетний прохожий.