Секреты воздушной гавани: что скрывает от пассажиров международный аэропорт Астаны

Безопасность на взлетно-посадочной полосе, тонкости авиационного досмотра и секреты приготовления тысяч порций бортового питания — столичный международный аэропорт Нурсултан Назарбаев открыл свои двери для представителей средств массовой информации.

В ходе эксклюзивного пресс-тура журналисты смогли детально изучить работу ключевых служб, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность главных воздушных ворот страны в режиме 24/7. Подробнее об операционных буднях, уникальной технике и строгих международных стандартах авиагавани — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Терминал досмотра: от пиковых часов до правил оферты

Пресс-тур начался с отправной точки для любого пассажира — зоны досмотра и залов ожидания. Журналистам продемонстрировали внутреннюю логистику терминала, а руководство аэропорта ответило на насущные вопросы, касающиеся комфорта пассажиров, работы камер хранения и утилизации запрещенных к проносу жидкостей.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Как отмечают специалисты, современные пассажиропотоки требуют максимальной концентрации, особенно в моменты пиковых нагрузок, когда аэропорт переходит на усиленный режим работы.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Камера хранения есть как во внутреннем зале, так и в международном. Сутки стоят 4 тысячи тенге. В пиковые часы — утреннее, обеденное и вечернее время — они заполнены почти полностью. Особенно международная, она всегда заполнена, потому что трансфер есть: люди пораньше приезжают, скажем, кто-то из другого города прилетает, чтобы улететь из Астаны. Чтобы этот чемодан не таскать, его размещают в камере хранения, это пользуется очень большим спросом, — рассказал исполнительный директор АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Сарсенбек Кушкинов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Отвечая на вопросы о ежесуточной загрузке, спикер подчеркнул, что аэропорт выполняет от 18 до 80 взлетно-посадочных операций в сутки, включая регулярные, чартерные, грузовые рейсы и бизнес-авиацию. При этом самые сложные в обслуживании — вовсе не чартеры, а регулярные пассажирские направления.

— Самый проблемный рейс — это регулярный пассажирский. Когда летит чартерный рейс, он обслуживает одного-двух клиентов, это один или два характера человека, который предъявляет какие-то требования. На FlyArystan 180 или 188 пассажиров, и каждый человек имеет какое-то свое определенное мнение. Многие сталкиваются с тем, что пассажир просто не в курсе тех правил, которые есть. Сейчас билеты электронные, но есть общественная оферта на любом сайте любой авиакомпании. В принципе, описаны эти правила: что можно, что нельзя. Их надо просто соблюдать, и все, — резюмировал Сарсенбек Кушкинов.

На страже неба: огнеборцы и уникальная техника Rosenbauer

Следующим пунктом маршрута стала база службы пожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП). Именно здесь дислоцируются спасатели и огнеборцы, готовые в случае нештатной ситуации первыми прибыть в любую точку взлетно-посадочной полосы, где счет идет на секунды.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Журналистам продемонстрировали учебные симуляторы (включая старый самолет Ан-24 для имитации катастроф и задымлений), специальную вышку визуального контроля и гордость автопарка — суперсовременную аэродромную пожарную машину.

— Суть задачи противопожарной службы заключается в том, что обычно в типовом случае мы предполагаем, что всякие несчастья с воздушными судами случаются либо в начале, либо в конце взлетно-посадочной полосы. В зависимости от ветра курс может меняться в противоположную сторону, поэтому задача — быстро-быстро добраться до места воздействия вот этой ситуации и оперативно принять меры. Тут играет роль каждая секунда, от оперативности персонала службы СПАСОП зависит спасение жизней, — объясняет начальник службы противопожарной и аварийно-спасательного обеспечения полетов Ерлан Айтжанов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

По его словам, особое внимание при оснащении базы уделено специализированной аэродромной пожарной машине Rosenbauer, соответствующей международным требованиям и предназначенной исключительно для аэродромного применения.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Эта машина соответствует требованиям ИКАО и американским стандартам NFPA. Она создавалась именно для аэродрома, она, начиная с рамы изготавливается именно под эту машину. Резервуар водного бака у нее 12,5 тонны и резервуар пенобака 1,5 тонны. В принципе, если на полную мощность работать, она за 10–12 минут может использовать все свои средства. Она выдает 150 литров в секунду — это максимальная мощность. Машина 2024 года выпуска, и в Казахстане она единственная, — отметил Ерлан Айтжанов.

Бортовое меню: стерильность, система FIFO и 10 тысяч порций в сутки

Финальным аккордом пресс-тура стало посещение цеха бортового питания «Qazaqstan Catering Solutions» — закрытого объекта, где журналистам показали полный цикл подготовки питания для рейсов: от разгрузки продуктов и обязательного сканирования через интраскоп (рапискан) до финальной комплектации ланч-боксов по установленным технологическим схемам.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Как рассказал генеральный директор «Qazaqstan Catering Solutions» Дидар Шаухаров, на предприятии действует строгий контроль доступа, а все процессы выстроены в соответствии с жесткими стандартами безопасности.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— У нас действует система СКУД, то есть на каждую территорию у нас должен быть специальный допуск, чтобы посторонние сотрудники не гуляли по цехам. Здесь имеют право находиться только сотрудники, работающие непосредственно на складе продуктов, и менеджеры. Согласно правилам авиационной безопасности, вся продукция у нас досматривается, проводится через специальный рапискан на проверку наличия запрещенных предметов. В работе используется принцип FIFO («First In, First Out»): та продукция, которая пришла раньше сроком, мы ее используем в первую очередь, — пояснил внутреннее устройство склада генеральный директор компании.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Основным партнером цеха является национальный авиаперевозчик: порядка 80% всего объема производства приходится на заказы Air Astana. Организация процессов внутри цеха напоминает работу швейцарских часов, где автоматизация переплетается со строгой дисциплиной.

— Мы работаем всю в неделю. Общее количество сотрудников порядка 250 человек. Суточная производительность в летний период достигает до 10 тысяч порций в сутки — это чисто на борту авиакомпаний. Здесь все строго регламентировано: где должна располагаться булочка, тарелочка, сыр — это все строго регулируется и должно контролироваться строго по диаграмме, — подчеркнул Дидар Шаухаров.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Логическим завершением пресс-тура стала итоговая пресс-конференция, в ходе которой руководство столичного авиахаба поделилось планами по дальнейшему развитию инфраструктуры.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Напомним, ранее агентство Kazinform сообщало, что в аэропортах Казахстана изменится порядок предоставления коммерческих площадей предпринимателям.

Теперь аренда объектов общественного питания, торговых точек и сервисов, не относящихся к авиационной деятельности, будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. Соответствующие изменения внесены в правила ведения коммерческой деятельности на территории аэропортов по предписанию Высшей аудиторской палаты РК.