Секреты древних кулинаров: ученые Караганды и США на пути к открытиям

Уникальный проект по модели питания человека в бронзовом веке готовят к запуску учёные Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США). Тайны кулинарии древних людей, их диету предстоит узнать на основе исследований костного материала, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

Как сообщалось ранее, в Караганде побывали представители Мичиганского университета – профессор кафедры антропологии, палеозоолог Алисия Вентреска Миллер, студенты Кара Ларсон и Даниэль Гарнер. Их интересовала остеологическая коллекция Сарыаркинского археологического института, широко известная за пределами Казахстана в мировой археологии.

Гости также встретились с председателем правления – ректором КарУ им. Букетова Нурланом Дулатбековым.

Фото: КарУ им. Е.А.Букетова

Карагандинские и американские ученые обсуждали детали будущего проекта, посвященного диете и качеству еды людей эпохи бронзы.

Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

- Коллеги из Мичигана где-то месяц назад вышли на связь. В переписке выясняли, какая у нас база и возможности совместной работы. В мае приехали на разведку, для знакомства с коллекцией костного материала. Встреча прошла успешно. В дальнейших планах заключить меморандум между университетами. Проект готовится. Думаю, уже в этом году сможем приступить к реализации, – рассказал директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

Карагандинцы готовы предоставить материал для исследования в американских лабораториях.

- На основе анализа зубного камня в костных останках человека и животного с применением современных технологий по изотопному анализу, содержанию азота, протеина и стронция реконструируется модель питания человека в бронзовом веке. Это имеет большое значение в современных глобальных пищевых рисках человечества, – поясняют ученые.

Отмечается, что подобный проект впервые планируется осуществить в Казахстане.

Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

Сарыаркинский археологический институт при НАО «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова» образован в 2003 году на базе Отдела археологии Центрального Казахстана. Занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению и сохранению древнего культурного наследия Казахстана. В структуру института входит музей археологии и этнографии.