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    14:45, 27 Май 2024 | GMT +6

    Секреты древних кулинаров: ученые Караганды и США на пути к открытиям

    проект Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США)
    Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

    Уникальный проект по модели питания человека в бронзовом веке готовят к запуску учёные Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США). Тайны кулинарии древних людей, их диету предстоит узнать на основе исследований костного материала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    проект Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США)
    Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

    Как сообщалось ранее, в Караганде побывали представители Мичиганского университета – профессор кафедры антропологии, палеозоолог Алисия Вентреска Миллер, студенты Кара Ларсон и Даниэль Гарнер. Их интересовала остеологическая коллекция Сарыаркинского археологического института, широко известная за пределами Казахстана в мировой археологии.

    Гости также встретились с председателем правления – ректором КарУ им. Букетова Нурланом Дулатбековым.

    проект Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США)
    Фото: КарУ им. Е.А.Букетова

    Карагандинские и американские ученые обсуждали детали будущего проекта, посвященного диете и качеству еды людей эпохи бронзы.

    проект Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США)
    Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

    - Коллеги из Мичигана где-то месяц назад вышли на связь. В переписке выясняли, какая у нас база и возможности совместной работы. В мае приехали на разведку, для знакомства с коллекцией костного материала. Встреча прошла успешно. В дальнейших планах заключить меморандум между университетами. Проект готовится. Думаю, уже в этом году сможем приступить к реализации, – рассказал директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

    Карагандинцы готовы предоставить материал для исследования в американских лабораториях.

    - На основе анализа зубного камня в костных останках человека и животного с применением современных технологий по изотопному анализу, содержанию азота, протеина и стронция реконструируется модель питания человека в бронзовом веке. Это имеет большое значение в современных глобальных пищевых рисках человечества, – поясняют ученые.

    Отмечается, что подобный проект впервые планируется осуществить в Казахстане.

    проект Карагандинского университета им. А. Букетова и Университета Мичигана (США)
    Фото: КарУ им. Е. А. Букетова

    Сарыаркинский археологический институт при НАО «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова» образован в 2003 году на базе Отдела археологии Центрального Казахстана. Занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению и сохранению древнего культурного наследия Казахстана. В структуру института входит музей археологии и этнографии.

     

    Теги:
    Наука Вузы Археология Карагандинская область США
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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