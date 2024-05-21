Американцы охотятся за секретами кулинаров бронзового века в Казахстане

Учеными Университета Букетова и Университета Мичигана (США) готовится к запуску уникальный проект по модели питания человека в бронзовом веке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

14 по 16 мая текущего года Сарыаркинский археологический институт при Карагандинском университете Букетова посетила делегация из Университета Мичигана (США) в составе профессора кафедры антропологии, палеозоолога Алиша Р. Вентреска Миллер и двоих студентов - Кары Ларсон и Даниэля Гарнера.

Представители делегации встретились с председателем правления - ректором Н.О. Дулатбековым. Цель визита американских гостей: ознакомление с остеологическими коллекциями института, которые широко известны за пределами Казахстана в мировой археологии.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Сотрудники института и коллеги из Университета Мичигана обсудили идеи будущего проекта, посвященного диете и качеству еды людей эпохи бронзы. На основе анализа зубного камня в костных останках человека и животного с применением современных технологий по изотопному анализу, содержанию азота, протеина и стронция — реконструируется модель питания человека в бронзовом веке, что имеет большое значение в современных глобальных пищевых рисках человечества.

Подобный проект впервые планируется осуществить в Казахстане.

По итогам встречи были обсуждены вопросы международной научной коллаборации в исследовательской деятельности двух вузов – партнеров.

Как отмечает e-history.kz, бронзовая эпоха на территории Казахстана в основном представлена Андроновской культурой, которая датируется XVIII-XII вв. до н.э. Памятники Андроновской культуры были найдены в степях Южного Урала, Казахстана и Южной Сибири. На этой территории сложился единый для всех андроновцев «хозяйственно-культурный тип пастухов-скотоводов и земледельцев».