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Секретари Совбезов Казахстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран

25 Октября 2019 15:22
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Секретари Совбезов Казахстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Республики Казахстан и Республики Узбекистан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе переговоров, на которых председательствовали помощник Президента РК – Секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов и Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, с участием руководителей центральных государственных органов были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной и глобальной безопасности, текущим рискам в Центральной Азии, сотрудничеству в рамках международных организаций.

Подробно обсуждались вопросы взаимодействия в сфере обеспечения экологической безопасности. Были также рассмотрены аспекты сотрудничества в области использования и охраны трансграничных рек, учитывая важность данного вопроса для населения и экономических систем обеих стран.

Также на повестку консультаций были вынесены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

По итогам встречи был согласован План сотрудничества между аппаратами Совета Безопасности Республики Казахстан и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан на 2020 - 2021 годы, даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.




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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Алматы, Безопасность,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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