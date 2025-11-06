Секретарь Совбеза РК высказал ряд предложений по развитию сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности
В Москве состоялась XIII встреча секретарей советов безопасности государств — членов Содружества Независимых Государств, в которой принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию региональной безопасности.
Стороны обсудили вызовы и угрозы на пространстве СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.
Секретарь Совета Безопасности Казахстана проинформировал коллег о позиции нашей страны по ключевым направлениям и высказал ряд предложений по развитию сотрудничества, включая совместные усилия по противодействию международным террористическим сетям, борьбе с трансграничной наркопреступностью и злоупотреблениями в сфере операций с цифровыми активами.
Напомним, в октябре Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности в формате «ЦА — Индия».