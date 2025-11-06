РУ
    18:21, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Секретарь Совбеза РК высказал ряд предложений по развитию сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности

    В Москве состоялась XIII встреча секретарей советов безопасности государств — членов Содружества Независимых Государств, в которой принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Гизат Нурдаулетов
    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию региональной безопасности.

    Стороны обсудили вызовы и угрозы на пространстве СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.

    Секретарь Совета Безопасности Казахстана проинформировал коллег о позиции нашей страны по ключевым направлениям и высказал ряд предложений по развитию сотрудничества, включая совместные усилия по противодействию международным террористическим сетям, борьбе с трансграничной наркопреступностью и злоупотреблениями в сфере операций с цифровыми активами.

    Напомним, в октябре Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности в формате «ЦА — Индия». 

