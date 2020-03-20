Секретарь маслихата: Помочь можно не только деньгами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В том, что общими усилиями мы преодолеем трудности, связанные с распространением опасной инфекции, я глубоко уверен. Мы с честью выходили и из более тяжелых испытаний, отметил секретарь маслихата Туркестанской области Кайрат Балабиев.

«Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях. Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается... Казахстанцы всегда помогали в трудные времена друг другу», - сказал в обращении к народу Казахстана наш Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Депутаты маслихатов области и районов с первых дней оказывают материальную и организационную помощь в проведении противоэпидемических мероприятий в своих избирательных округах. Они постоянно на связи с людьми, помогают в решении бытовых вопросов и проблем на местах.

Фракция партии Nur Otan областного маслихата выступила с инициативой организации сбора денежных и материальных средств для помощи социально уязвимым слоям населения. Депутаты поддержали идею создания специального фонда для сбора денег, готовы внести в него свой посильный вклад и обеспечить надежный общественный контроль за их эффективным использованием. От имени депутатов призываю всех жителей области внести свой вклад в общую работу. Помочь можно не только деньгами. Личное участие каждого гражданина станет еще одним доказательством зрелости нашего общества, единства народа Казахстана перед лицом серьезного вызова. Пока есть единство – нет высот, которых мы не сможем достичь!» - сказал секретарь маслихата Туркестанской области Кайрат Балабиев.