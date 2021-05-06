Секцию хоккея для девочек откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о работе, которую ведёт акимат по популяризации массового спорта среди горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«За каждым победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» своя история плодотворного труда, упорства, работы над собой! Нашу страну представляют талантливые и целеустремленные соотечественники. Среди представителей проекта люди из разных областей и разных сфер деятельности. Это и врач-реабилитолог, который помогает детям с особыми потребностями, и переводчик произведений мировой литературы, учителя, которые доступным языком могут не только объяснить учащимся предмет, но и зажечь в их сердцах любовь к изучению предметов. Также представители из сфер робототехники, экологии, медицины, современного искусства, IT, инженерии и архитектуры, науки и инновации, спорта и т.д.

И это не просто красивые истории прогрессивной молодежи! Это истории людей, которые на своем примере доказывают, что нет ничего невозможного, делятся своим опытом и внедряют проекты в жизнь», - написал на своей странице в Instagram Алтай Кульгинов.

Аким сообщил о том, что встретился с Булбул Картанбай, которая стала тренером хоккейного клуба в США. Тем самым став первой казахстанкой в данном виде спорта.

«С Булбул обсудили вопросы сотрудничества. Со своей стороны поможем ей открыть в нашей столице секцию хоккея для девочек», - отметил аким.

Для популяризации массового спорта среди горожан, по словам акима, создаются необходимые условия: ремонтируются спортобъекты, открываются новые спортивные комплексы, к примеру, по поручению Елбасы был построен легкоатлетический комплекс «Qazaqstan». Также благоустраиваются общественные пространства (парки, скверы, бульвары) и дворы, поддерживается детско-юношеский спорт, наши федерации.

«Все это позволяет нам повысить доступность спортивных объектов, тем самым взрастить своих будущих звезд спорта и качественный тренерский состав, также приобщить горожан к массовому спорту, проводить в нашей столице спортивные мероприятия международного уровня и т.д. Как отметил Глава государства, проект «100 новых лиц» является реальным воплощением казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации!» - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко