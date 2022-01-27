Секции бокса откроют в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется открытие секций бокса в селах Сайын Шапагатов и Сенек Мангистауской области. Об этом сообщил директор ТОО «Клуб бокса Мангистау» Ердос Джанабергенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в настоящее время во всех районах области есть секции бокса. Однако в связи с большим количеством, интересующихся этим видом спорта, планируется открыть еще несколько.

«Есть кружки бокса в селах Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского районов и в городе Жанаозене. Каждый год там выступают талантливые спортсмены. Например, Дуйсенбай Куаныш, который тренировался в Тущикудыке, стал победителем республиканских соревнований. В ближайшее время мы откроем спортивный комплекс в селе Сайын Шапагатов и секцию в Сенек», - сказал Ердос Джанабергенов.

По его словам, прошлый год не был плодотворным для бокса. Однако спортсмены не перестали тренироваться. В этом году боксеры готовятся к летним Азиатским играм, которые пройдут в сентябре в Китае. В возрастной категории 19-40 лет спортсмены будут соревноваться в 8 весовых категориях. Мангистауская область выступит в весовой категории 63,5 кг.

Кроме того, есть чемпионат Азии который пройдет в мае и Кубок мира в Иране. Также будут чемпионаты мира и Азии среди молодежи и подростков. На этих крупных соревнованиях большие надежды возлагаются на местных спортсменов.

В целом, в настоящее время в боксе наблюдается нехватка опытных тренеров. Эта проблема, помимо бокса, есть в баскетболе, футболе. В частности, футбольный клуб «Каспий» планирует в ближайшее время открыть в районах секцию для детей 6-7 лет. Однако тренеров не хватает.

Выступая на брифинге, и. о. руководителя клуба Алибек Оразгалиев отметил, что в центре внимания - подготовка местных футболистов.

«50% футбольного клуба «Каспий» - местные казахстанские спортсмены. Этот год стал для нашей команды успешным. В чемпионате страны мы заняли 8 место из 14 команд. Кроме того клуб вышел в ¼ финала Кубка РК по футболу. Это тоже очень хорошее достижение. Три игрока команды получили приглашение в национальную сборную Казахстана. Среди них нападающий Рамазан Каримов, полузащитник Аслан Дарабаев и молодой футболист Максат Тайкенов. Молодежная команда «Каспий-М» второй год подряд стала победителем Юго-Западной конференции и получила право участия в первой лиге Казахстана по футболу. Команда на 100% укомплектована местными игроками. Тренерский состав тоже мангистауцы. В дальнейшем хотим продолжить эту тенденцию. Поэтому детей нужно готовить с 6-7 лет. Пока мешает нехватка тренеров. В дальнейшем уже есть в плане открытие футбольных секций в районах», - сказал Алибек Оразгалиев.

По его словам, сейчас только в Актау тренируются 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Это 14 команд. Там воспитывают 17 тренеров со степенями «А», «В», «С». Игроки принимают участие в различных соревнованиях, которые проходят в нашей стране. С прошлого года у нас появилась возможность выезжать за рубеж. Например, подростки 2011 года рождения побывали на турнире в Хорватии, а ребята 2008 года рождения - в Грузии.

По словам исполнительного директора ТОО «Профессиональный баскетбольный клуб «Каспий» Самсона Аракеляна, в настоящее время сформирована мужская и женская команды, имеется молодежная и подготовительная группы. Всего занимаются 127 человек, 10 тренеров. В национальную сборную Казахстана вошли 8 человек.

«2021 год был очень продуктивным для баскетбола. Женская команда стала победителем чемпионата Казахстана, мужская команда заняла 4 место. Серебряным призером стала детская команда подростков 2006 года рождения. Сейчас в Актау 300 детей занимаются баскетболом. В ближайшее время хотим открыть секции в районах»,- сказал С. Аракелян.

Сейчас в регионе сформированы пляжные и классические волейбольные команды. Всего около 250 спортсменов. В этом году игроки заняли 3 место на чемпионате Азии, 2 место на чемпионате Казахстана, 3 место на Кубке Казахстана.