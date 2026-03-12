Съехал с трассы и пропал: в горах Алматы спасли иностранного райдера

Как сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Шымбулак, около полуночи к сотрудникам курорта обратилась девушка. Во время катания на трассе «Профессор» ее спутник свернул в сторону реки и вскоре пропал из виду.

Дежурный по курорту Махамбет Абдуллаев сразу передал информацию в центр управления. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники службы безопасности и спасатели курорта.

— Девушка была очень взволнована, поэтому я оставался рядом с ней и поддерживал связь с центром управления. В это время на месте уже работали спасатели курорта и начальник смены службы безопасности, которые занимались поиском, — рассказывает Махамбет Абдуллаев.

Поиски велись в темноте, сложный рельеф местности дополнительно осложнял работу спасателей. Через несколько минут мужчину удалось обнаружить за пределами территории курорта. Рельеф местности требовал привлечения дополнительных сил, поэтому к операции подключили спасателей Службы спасения города. На место происшествия также прибыли сотрудники ДЧС, пожарные, специалист Центра медицины катастроф.

Совместными усилиями спасательных служб мужчину подняли на безопасный участок склона и доставили на базовую станцию курорта. Медики осмотрели туриста. Травм и повреждений у него не оказалось. От госпитализации он отказался.

Спасатели напомнили, что катание за пределами подготовленных трасс без специальной подготовки и достаточного опыта может быть опасным, особенно в темное время суток.

С начала текущего зимнего сезона это уже третья спасательная операция на курорте. Во всех случаях она завершилась благополучно.

Ранее за пределами территории курорта Шымбулак также произошел инцидент: один из двух фрирайдеров съехал с подготовленной трассы и оказался под завалами снега. Ему на помощь пришли спасатели службы Ski Patrol Shymbulak.