телерадиокомплекс президента РК
    03:03, 12 Март 2026 | GMT +5

    Съехал с трассы и пропал: в горах Алматы спасли иностранного райдера

    Катание за пределами маркированных трасс едва не стоило жизни российскому туристу, передает агентство Kazinform.

    Съехал с трассы и пропал: в горах Алматы спасли иностранного райдера
    кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Шымбулак, около полуночи к сотрудникам курорта обратилась девушка. Во время катания на трассе «Профессор» ее спутник свернул в сторону реки и вскоре пропал из виду.

    Дежурный по курорту Махамбет Абдуллаев сразу передал информацию в центр управления. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники службы безопасности и спасатели курорта.

    — Девушка была очень взволнована, поэтому я оставался рядом с ней и поддерживал связь с центром управления. В это время на месте уже работали спасатели курорта и начальник смены службы безопасности, которые занимались поиском, — рассказывает Махамбет Абдуллаев.

    Поиски велись в темноте, сложный рельеф местности дополнительно осложнял работу спасателей. Через несколько минут мужчину удалось обнаружить за пределами территории курорта. Рельеф местности требовал привлечения дополнительных сил, поэтому к операции подключили спасателей Службы спасения города. На место происшествия также прибыли сотрудники ДЧС, пожарные, специалист Центра медицины катастроф.

    Совместными усилиями спасательных служб мужчину подняли на безопасный участок склона и доставили на базовую станцию курорта. Медики осмотрели туриста. Травм и повреждений у него не оказалось. От госпитализации он отказался.

    Спасатели напомнили, что катание за пределами подготовленных трасс без специальной подготовки и достаточного опыта может быть опасным, особенно в темное время суток.

    С начала текущего зимнего сезона это уже третья спасательная операция на курорте. Во всех случаях она завершилась благополучно.

    Ранее за пределами территории курорта Шымбулак также произошел инцидент: один из двух фрирайдеров съехал с подготовленной трассы и оказался под завалами снега. Ему на помощь пришли спасатели службы Ski Patrol Shymbulak. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
