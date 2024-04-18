Председатель правления TechnoWomen Азиза Шужеева на международном форуме Technowomen Central Asia зачитала обращение министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня женщина в мире IT больше никого не удивляет. Количество женщин, которые связывают свою жизнь с высокими технологиями, увеличивается с каждым годом. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике является инициатором ряда проектов в IT-сфере, оказывая содействие крупнейшему международному технопарку IT-стартапов Центральной Азии Астана Хаб, — зачитала А. Шужеева.

Как отметила в своем обращении министр, для реализации цифровых навыков и компетенции женщин и девушек в регионах на базе вузов и колледжей инициировано создание клубов Technogirls.

— Согласно прогнозам авторитетных мировых аналитиков, к 2030 году IT станет рядовой женской профессией. Наша задача — продвигать цифровые навыки для женщин, поддерживать женское предпринимательство в цифровом бизнесе, содействовать обучению женщин управлению предприятиями, чтобы развивать в них уверенность в своих силах и способности в цифровой экономике, — написала Аида Балаева.

Программа Tech Girls, рассчитанная на два месяца, предлагает более 3000 девушек из всех регионов страны бесплатное обучение по направлениям No Code, Low Code и Beta Career. Образовательный процесс включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, а также сессии с экспертами и менторами от Techno Women и Astana Hub. В рамках обучения участницы получат возможность создать свой собственный IT-продукт и пройти стажировку в ведущих IT-компаниях.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала 10 стран, где сохраняется минимальная разница в зарплатах у мужчин и женщин. Показатели Казахстана на порядок выше чем в странах ОЭСР.